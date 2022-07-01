ספריית חברות
Bitrise
Bitrise משכורות

המשכורת של Bitrise נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $209,040 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Bitrise. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

שיווק
$95.4K
מעצב מוצר
$52.3K
מנהל מוצר
$125K

מנהל תוכנית
$133K
מהנדס תוכנה
$209K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Bitrise הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $209,040. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bitrise הוא $124,936.

משאבים נוספים