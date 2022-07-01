ספריית חברות
Biteable
Biteable משכורות

המשכורת החציונית של Biteable היא $120,931 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Biteable. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מנהל מוצר
$121K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Biteable הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $120,931. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Biteable הוא $120,931.

משאבים נוספים