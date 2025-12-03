ספריית חברות
BioLabs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
BioLabs מנהל מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Belgium ב-BioLabs נע בין €35.3K לבין €50.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BioLabs. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$46K - $52.4K
Belgium
טווח שכיח
טווח אפשרי
$40.6K$46K$52.4K$57.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב BioLabs?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-BioLabs in Belgium עומדת על תגמול כולל שנתי של €50,135. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BioLabs עבור תפקיד מנהל מוצר in Belgium הוא €35,264.

משאבים נוספים

