חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Biogen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $240,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.