חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Biogen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $211,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.