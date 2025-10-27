ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-Biogen מגיעה ל-$185K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Biogen. עדכון אחרון: 10/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
סה״כ לשנה
$185K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
בונוס
$26.3K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Biogen in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $211,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Biogen עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $162,900.

