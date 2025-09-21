ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-Betterment מגיעה ל-$126K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Betterment. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
סה״כ לשנה
$126K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$120K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$6K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Betterment?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Betterment in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $156,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Betterment עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $120,000.

