ספריית חברות
Berkshire Grey
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Berkshire Grey מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Berkshire Grey נע בין $169K לבין $236K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Berkshire Grey. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$181K - $214K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$169K$181K$214K$236K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מעצב מוצר דיווחים ב Berkshire Grey כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Berkshire Grey?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Berkshire Grey in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $235,872. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Berkshire Grey עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $169,344.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Berkshire Grey

חברות קשורות

  • 6 River Systems
  • GEP Worldwide
  • Anvyl
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkshire-grey/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.