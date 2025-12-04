ספריית חברות
Berkshire Bank
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • טכנולוג מידע

  • כל שכר טכנולוג מידע

Berkshire Bank טכנולוג מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-Berkshire Bank נע בין $47.2K לבין $64.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Berkshire Bank. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$51.1K - $60.7K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$47.2K$51.1K$60.7K$64.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד טכנולוג מידע דיווחים ב Berkshire Bank כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Berkshire Bank?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות טכנולוג מידע מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Berkshire Bank עומדת על תגמול כולל שנתי של $64,584. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Berkshire Bank עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $47,174.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Berkshire Bank

חברות קשורות

  • Flipkart
  • PayPal
  • Intuit
  • Apple
  • Stripe
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkshire-bank/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.