    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Berkeley Research Group מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Berkeley Research Group מגיעה ל-$185K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Berkeley Research Group. עדכון אחרון: 9/21/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
סה״כ לשנה
$185K
דרגה
2
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$25K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Berkeley Research Group?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Berkeley Research Group in United States sits at a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group for the מהנדס תוכנה role in United States is $185,000.

