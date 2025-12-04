ספריית חברות
Berenberg
הפיצוי הכולל הממוצע של בנקאי השקעות in United Kingdom ב-Berenberg נע בין £94.4K לבין £129K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Berenberg. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$136K - $164K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$127K$136K$164K$173K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Berenberg?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור בנקאי השקעות ב-Berenberg in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £128,827. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Berenberg עבור תפקיד בנקאי השקעות in United Kingdom הוא £94,399.

משאבים נוספים

