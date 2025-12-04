BenQ כותב טכני שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in Taiwan ב-BenQ נע בין NT$682K לבין NT$954K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BenQ. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $24.2K - $29.3K Taiwan טווח שכיח טווח אפשרי $22.3K $24.2K $29.3K $31.1K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד כותב טכני דיווחים ב BenQ כדי לפתוח!

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב BenQ ?

