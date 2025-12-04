ספריית חברות
BenQ
BenQ כותב טכני שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in Taiwan ב-BenQ נע בין NT$682K לבין NT$954K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BenQ. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$24.2K - $29.3K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$22.3K$24.2K$29.3K$31.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד כותב טכני דיווחים ב BenQ כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

מה הן דרגות הקריירה ב BenQ?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-BenQ in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$953,739. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BenQ עבור תפקיד כותב טכני in Taiwan הוא NT$682,417.

