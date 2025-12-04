ספריית חברות
BenQ
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מוצר in Taiwan ב-BenQ נע בין MX$1.54M לבין MX$2.2M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BenQ. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$94K - $110K
Mexico
טווח שכיח
טווח אפשרי
$82K$94K$110K$117K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב BenQ?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-BenQ in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של MX$2,195,505. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BenQ עבור תפקיד מנהל מוצר in Taiwan הוא MX$1,538,730.

משאבים נוספים

