הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in Taiwan ב-BenQ נע בין NT$828K לבין NT$1.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BenQ. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$29.3K - $34.8K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$27K$29.3K$34.8K$37K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב BenQ?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-BenQ in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$1,133,752. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BenQ עבור תפקיד אנליסט עסקי in Taiwan הוא NT$828,132.

משאבים נוספים

