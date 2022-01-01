ספריית חברות
Benevity
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Benevity משכורות

המשכורת של Benevity נעה בין $40,275 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $128,036 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Benevity. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $91.3K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מעצב מוצר
Median $87.3K
מנהל מוצר
Median $92.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
מנהל הנדסת תוכנה
Median $128K
אנליסט עסקי
$72.3K
שירות לקוחות
$40.3K
מנהל תוכנית
$58.9K
אדריכל פתרונות
$91.5K
מנהל תוכנית טכנית
$53.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בBenevity, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Benevity הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $128,036. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Benevity הוא $87,266.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Benevity

חברות קשורות

  • Security Compass
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Clio
  • Indellient
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים