ספריית חברות
BenchSci
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל פרויקט

  • כל שכר מנהל פרויקט

BenchSci מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in Canada ב-BenchSci נע בין CA$89.3K לבין CA$122K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של BenchSci. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$69.2K - $83.6K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$64.6K$69.2K$83.6K$88.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מנהל פרויקט דיווחים ב BenchSci כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בBenchSci, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל פרויקט מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-BenchSci in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$121,928. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BenchSci עבור תפקיד מנהל פרויקט in Canada הוא CA$89,344.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור BenchSci

חברות קשורות

  • Lyft
  • Coinbase
  • Apple
  • Flipkart
  • Airbnb
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.