פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Benchling נע בין $198K ל-year עבור L1 לבין $483K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$315K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Benchling. עדכון אחרון: 12/4/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בBenchling, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
