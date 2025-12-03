ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Mexico ב-Ben & Frank נע בין MX$407K לבין MX$581K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ben & Frank. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$24.9K - $29.1K
Mexico
טווח שכיח
טווח אפשרי
$21.7K$24.9K$29.1K$31K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ben & Frank?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ben & Frank in Mexico עומדת על תגמול כולל שנתי של MX$581,143. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ben & Frank עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Mexico הוא MX$407,297.

משאבים נוספים

