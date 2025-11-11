ספריית חברות
Bell Integrator
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פרונט-אנד

  • Russia

Bell Integrator מהנדס תוכנה פרונט-אנד שכר בRussia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פרונט-אנד in Russia ב-Bell Integrator מגיעה ל-RUB 1.91M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bell Integrator. עדכון אחרון: 11/11/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 1.91M
דרגה
Software Engineer
משכורת בסיס
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bell Integrator?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פרונט-אנד ב-Bell Integrator in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 2,637,053. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bell Integrator עבור תפקיד מהנדס תוכנה פרונט-אנד in Russia הוא RUB 1,910,332.

