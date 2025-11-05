ספריית חברות
Bell Integrator
  • Moscow Metro Area

Bell Integrator מהנדס תוכנה שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Bell Integrator מגיעה ל-RUB 1.89M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bell Integrator. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 1.89M
דרגה
Senior
משכורת בסיס
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
הגשות שכר אחרונות
כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Bell Integrator in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 3,138,099. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bell Integrator עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area הוא RUB 1,886,014.

