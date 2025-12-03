ספריית חברות
Bell Flight
הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in Canada ב-Bell Flight נע בין CA$118K לבין CA$165K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bell Flight. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$92.2K - $107K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$85.2K$92.2K$107K$119K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Bell Flight?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Bell Flight in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$164,906. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Bell Flight עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Canada הוא CA$117,790.

משאבים נוספים

