BehaVR
BehaVR משכורות

המשכורת החציונית של BehaVR היא $134,325 עבור מנהל מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BehaVR. עודכן לאחרונה: 8/25/2025

$160K

מנהל מוצר
$134K
מהנדס תוכנה
$134K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BehaVR הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $134,325. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BehaVR הוא $134,325.

