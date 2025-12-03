ספריית חברות
Behavox
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Behavox מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United Kingdom ב-Behavox נע בין £114K לבין £156K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Behavox. עדכון אחרון: 12/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$166K - $197K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
$153K$166K$197K$209K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב Behavox כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Behavox?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Behavox in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £155,882. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Behavox עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United Kingdom הוא £113,862.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Behavox

חברות קשורות

  • BlueDot
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Teradici
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/behavox/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.