ספריית חברות
Beachbody
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Beachbody משכורות

המשכורת של Beachbody נעה בין $116,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $208,950 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Beachbody. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $139K
מדען נתונים
Median $116K
מנהל מוצר
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מנהל הנדסת תוכנה
$209K
מנהל תוכנית טכנית
$170K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Beachbody הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $208,950. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Beachbody הוא $148,920.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Beachbody

חברות קשורות

  • Castlight Health
  • WW International
  • Sharecare
  • Optum
  • Babylon Health
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים