BDO משכורות

המשכורת של BDO נעה בין $8,150 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $179,295 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BDO. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $86.5K

מהנדס נתונים

יועץ ניהולי
Median $68.1K
רואה חשבון
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
עוזר אדמיניסטרטיבי
$91.8K
אנליסט עסקי
$55.2K
אנליסט נתונים
$79K
מנהל מדעי נתונים
$87K
מדען נתונים
$64.7K
אנליסט פיננסי
$40.5K
משאבי אנוש
$77.6K
טכנולוג מידע (IT)
$42.9K
בנקאי השקעות
$45.2K
מנהל מוצר
$61.7K
מנהל פרויקט
$179K
מכירות
$113K
ארכיטקט פתרונות
$62.5K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$135K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BDO הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $179,295. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BDO הוא $68,082.

