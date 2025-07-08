BCP משכורות

ספריית חברות
המשכורת של BCP נעה בין $13,186 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $75,745 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BCP. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $36K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מדען נתונים
Median $43K
אנליסט עסקי
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
טכנולוג מידע (IT)
$13.2K
מנהל מוצר
$75.7K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at BCP is מנהל מוצר at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $75,745. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BCP is $36,005.

משאבים נוספים