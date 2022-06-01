ספריית חברות
BCE
BCE משכורות

המשכורת של BCE נעה בין $38,868 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $125,819 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BCE. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס נתונים

מדען נתונים
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
מנהל מוצר
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ארכיטקט פתרונות
CP2 $82.2K
CP3 $104K

אדריכל נתונים

אנליסט אבטחת סייבר
Median $72.7K
אנליסט עסקי
Median $59.3K
מכירות
Median $38.9K
אנליסט נתונים
Median $60.8K
אנליסט פיננסי
Median $62.5K
שיווק
Median $60.6K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $108K
מעצב מוצר
Median $54.9K
מנהל תוכנית טכנית
Median $79.7K
רואה חשבון
$69.2K

רואה חשבון טכני

תפעול עסקי
$62.5K
מנהל מדעי נתונים
$108K
תפעול שיווק
$60.7K
מנהל פרויקט
$79.6K
תמיכה במכירות
$54.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BCE הוא מנהל מוצר at the CP4 level עם תגמול כולל שנתי של $125,819. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BCE הוא $72,645.

משאבים נוספים