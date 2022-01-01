ספריית חברות
BBVA USA
BBVA USA משכורות

המשכורת של BBVA USA נעה בין $59,352 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $177,383 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BBVA USA. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מדען נתונים
$162K
משאבי אנוש
$59.4K
מהנדס תוכנה
$86K

מנהל הנדסת תוכנה
$177K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at BBVA USA is מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור BBVA USA

