BBK Electronics
BBK Electronics משכורות

המשכורת של BBK Electronics נעה בין $49,757 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $233,171 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של BBK Electronics. עודכן לאחרונה: 9/5/2025

$160K

מעצב גרפי
$96.7K
שיווק
$74.8K
מנהל מוצר
$233K

מהנדס תוכנה
$49.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$83.6K
חוקר UX
$66.6K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-BBK Electronics הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $233,171. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-BBK Electronics הוא $79,175.

משאבים נוספים