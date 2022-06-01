ספריית חברות
Basware
Basware משכורות

המשכורת של Basware נעה בין $88,257 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $112,535 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Basware. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

תפעול שירות לקוחות
$88.3K
מנהל עיצוב מוצר
$92.5K
מנהל מוצר
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Basware הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $112,535. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Basware הוא $92,479.

משאבים נוספים