Baraja
Baraja מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in Australia ב-Baraja נע בין A$76K לבין A$110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Baraja. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$56.6K - $65.7K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
$49.9K$56.6K$65.7K$72.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Baraja?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Baraja in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$110,261. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Baraja עבור תפקיד מהנדס חומרה in Australia הוא A$75,978.

