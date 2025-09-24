ספריית חברות
Bank of China
  שכר
  אנליסט פיננסי

  • כל שכר אנליסט פיננסי

Bank of China אנליסט פיננסי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in United States ב-Bank of China מגיעה ל-$73K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Bank of China. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
סה״כ לשנה
$73K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
$73K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Bank of China?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

Най-високоплатеният пакет за אנליסט פיננסי в Bank of China in United States е с годишно общо възнаграждение от $163,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bank of China за позицията אנליסט פיננסי in United States е $73,000.

