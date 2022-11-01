הורד אפליקציה
שינוי
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
Levels.fyi API
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
הורד אפליקציה
← ספריית חברות
BairesDev
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
BairesDev הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
בית
Remote Work
Relocation Bonus
תוספות והנחות
Learning and Development
אחר
English & Spanish Lessons
הצג נתונים כטבלה
BairesDev תוספות והטבות
הטבה
תיאור
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Unique Perk
English & Spanish Lessons
Relocation Bonus
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור BairesDev
חברות קשורות
Square
Spotify
LinkedIn
Flipkart
Amazon
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת