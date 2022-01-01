ספריית חברות
Backbase
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Backbase הטבות

השווה

שווי כולל משוער: $1,643

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Free Snacks $730

  • Free Drinks $365

  • Gym Discount

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    20 days

  • Employee Assistance Program

    • בית
  • Remote Work

    • תוספות והנחות
  • Learning and Development

    • משרות מובילות

      לא נמצאו משרות מובילות עבור Backbase

    חברות קשורות

    • InterWorks
    • QuantumBlack
    • InvestCloud
    • CoreLogic
    • Enthought
    • ראה את כל החברות ➜

    משאבים נוספים