מדריך חברות
AVOLTA
AVOLTA משכורות

המשכורת החציונית של AVOLTA היא $62,484 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של AVOLTA. עודכן לאחרונה: 8/22/2025

$160K

מדען נתונים
$62.5K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-AVOLTA הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $62,484. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-AVOLTA הוא $62,484.

