Aviatrix
Aviatrix משכורות

המשכורת של Aviatrix נעה בין $81,397 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוחות ברמה הנמוכה לבין $301,500 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Aviatrix. עודכן לאחרונה: 8/26/2025

$160K

מהנדס תוכנה
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

הצלחת לקוחות
$81.4K
מהנדס מכירות
$219K

ארכיטקט פתרונות
$302K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בAviatrix, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Aviatrix הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $301,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Aviatrix הוא $233,200.

משאבים נוספים