חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-Avantus Federal מגיעה ל-$100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Avantus Federal. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
סה״כ לשנה
$100K
דרגה
1
משכורת בסיס
$100K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Avantus Federal?

$160K

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at Avantus Federal in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avantus Federal for the מדען נתונים role in United States is $100,000.

