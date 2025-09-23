ספריית חברות
Autodesk
Autodesk משקיע הון סיכון שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

$129K - $156K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$121K$129K$156K$165K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

פרינסיפל

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משקיע הון סיכון ב-Autodesk in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $164,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד משקיע הון סיכון in United States הוא $120,700.

