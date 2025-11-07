ספריית חברות
Autodesk
מנהל תוכנית טכנית דרגה

P4

דרגות ב Autodesk

  1. P1
  2. P2
  3. P3
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$139,000
משכורת בסיס
CA$132,192
הקצאת מניות ()
CA$47,275
בונוס
CA$14,438
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
הגשות השכר האחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
