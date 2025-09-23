ספריית חברות
Autodesk
  שכר
  מנהל תוכנית טכנית

  כל שכר מנהל תוכנית טכנית

Autodesk מנהל תוכנית טכנית שכר

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in United States ב-Autodesk נע בין $144K ל-year עבור P3 לבין $216K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$188K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$144K
$117K
$18.9K
$8K
P4
$216K
$169K
$29.3K
$17.1K
צפה 2 רמות נוספות
$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+).

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל תוכנית טכנית at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $229,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the מנהל תוכנית טכנית role in United States is $177,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Autodesk

