ספריית חברות
Autodesk
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

מנהל הנדסת תוכנה דרגה

M3

דרגות ב Autodesk

השווה דרגות
  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
CA$211,963
משכורת בסיס
CA$186,781
הקצאת מניות ()
CA$93,486
בונוס
CA$15,422
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Autodesk

חברות קשורות

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים