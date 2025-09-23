פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Autodesk נע בין $188K ל-year עבור M1 לבין $406K ל-year עבור M5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$300K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
