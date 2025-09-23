פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Autodesk נע בין $142K ל-year עבור P1 לבין $426K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$246K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
