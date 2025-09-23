ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט פיננסי in United States ב-Autodesk מגיעה ל-$326K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$326K
דרגה
M4
משכורת בסיס
$195K
Stock (/yr)
$86K
בונוס
$45K
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Autodesk?

$160K

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Autodesk in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $370,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $160,250.

