עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Autodesk אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Canada ב-Autodesk מגיעה ל-CA$128K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Autodesk
Data Analyst
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$128K
דרגה
P3
משכורת בסיס
CA$98.3K
Stock (/yr)
CA$24.1K
בונוס
CA$6K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Autodesk?

CA$226K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

שאלות נפוצות

