  שכר
  מהנדס אזרחי

  כל שכר מהנדס אזרחי

Autodesk מהנדס אזרחי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס אזרחי in India ב-Autodesk נע בין ₹1.8M לבין ₹2.47M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

₹1.95M - ₹2.32M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹1.8M₹1.95M₹2.32M₹2.47M
טווח שכיח
טווח אפשרי

₹13.95M

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס אזרחי ב-Autodesk in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,468,447. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד מהנדס אזרחי in India הוא ₹1,803,040.

משאבים נוספים