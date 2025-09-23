ספריית חברות
Autodesk
Autodesk פיתוח עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח עסקי in Canada ב-Autodesk נע בין CA$95.1K לבין CA$135K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

CA$108K - CA$123K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
CA$95.1KCA$108KCA$123KCA$135K
טווח שכיח
טווח אפשרי

CA$226K

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Autodesk in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$135,145. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד פיתוח עסקי in Canada הוא CA$95,060.

משאבים נוספים