ספריית חברות
Autodesk
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט עסקי

  • כל שכר אנליסט עסקי

Autodesk אנליסט עסקי שכר

פיצוי אנליסט עסקי in United States ב-Autodesk נע בין $92.4K ל-year עבור P2 לבין $210K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$90K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Autodesk in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $209,926. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Autodesk עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $123,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Autodesk

חברות קשורות

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים