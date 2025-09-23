פיצוי אנליסט עסקי in United States ב-Autodesk נע בין $92.4K ל-year עבור P2 לבין $210K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$90K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
לא נמצאו נתוני שכר
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
33.3%
שנה 1
33.3%
שנה 2
33.3%
שנה 3
בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)
33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)
33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)