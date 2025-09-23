ספריית חברות
  • שכר
  • רואה חשבון

  • כל שכר רואה חשבון

Autodesk רואה חשבון שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של רואה חשבון in United States ב-Autodesk נע בין $41.5K לבין $59K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Autodesk. עדכון אחרון: 9/23/2025

השכר הכולל הממוצע

$47K - $53.5K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$41.5K$47K$53.5K$59K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בAutodesk, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33.3% בוקע ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% בוקע ב 2nd-שנה (8.32% רבעוני)

  • 33.3% בוקע ב 3rd-שנה (8.32% רבעוני)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

רואה חשבון טכני

שאלות נפוצות

