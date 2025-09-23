ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Australia ב-Australian Government מגיעה ל-A$139K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Australian Government. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
סה״כ לשנה
A$139K
דרגה
Senior Data Scientist
משכורת בסיס
A$139K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$0
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Australian Government?

A$249K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Australian Government in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$154,541. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Australian Government עבור תפקיד מדען נתונים in Australia הוא A$87,363.

