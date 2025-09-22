ספריית חברות
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Aurora מנהל מוצר שכר

פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Aurora נע בין $221K ל-year עבור P5 לבין $372K ל-year עבור P8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$288K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Aurora. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P4
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Manager
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
Senior Product Manager
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
Staff Product Manager
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
$160K

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בAurora, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en מנהל מוצר hos Aurora in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $381,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Aurora for מנהל מוצר rollen in United States er $258,600.

משאבים נוספים